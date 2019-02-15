Cumhuriyetçi Senatörden Trump'a Kaşıkçı cinayeti eleştirisi

NEW YORK (AA) - ABD Utah Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki bulgularla ilgili, Trump yönetiminin Kongreye bilgi vermemesinden "endişeli" olduğunu belirtti.

Senatör Romney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl ekim başında gazeteci Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve bu konuda ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı tutumuyla ilgili Beyaz Saray'ın Kongrenin talebine yanıt vermemesini eleştirdi.

Romney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kongrenin cevaplanmasını istediği soru, Suudi Arabistan kraliyet ailesinin üyeleri de dahil üst düzey yetkililerin, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olup olmadıklarıdır. Yasalara göre Başkan'ın, bu konudaki bulgular ve yaptırımların uygulanması ile ilgili olarak Kongreye bilgi vermesi gerekmektedir."

Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayeti hakkında Kongreyi bilgilendirme konusunda hala yasalara uymadığı ve bunun nedenini de yeterince açıklamadığı için endişeli olduğunu belirten Romney, paylaşımında, "(Kongredeki) Her iki parti üyelerince talep edildiği üzere (Trump) yönetimi bu acil durumu düzeltmesi ve Kongreye mümkün olan en kısa sürede bilgilendirme yapması çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

2012 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Romney, geçen ekimde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika, ABD'de yaşayan ve gazeteci olan Cemal Kaşıkçı'nın acımasız ve korkunç cinayeti için mazeret gösteremez ve olayı küçültemez. Ülkemiz insani değerler, uygunluğun üzerindeki prensipler ve ahlaka bağlılık ile tanımlanmaktadır. Bu zorbalığın faillerini yaptırımlara maruz bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Senatosu, Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayete dahil olup olmadığını belirten bir rapor istemiş, rapor için Beyaz Saray'a 120 gün süre tanımıştı.

Geçen hafta Beyaz Saray'a verilen süre dolmuş ancak Trump yönetiminden herhangi bir yanıt gelmemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı.