Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutladılar

KONYA (AA) - Beyşehirli doğaseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı dağın zirvesinde pankart açarak kutladı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

İslibucak Kocaosman Yaylası Damla Zirvesi Doğa Yürüyüşü etkinliğine, Beyşehir’in yanı sıra ilçe dışından da bölgeye gelen doğaseverler katıldı.

İslibucak bölgesinde başlayan 16 kilometrelik parkurdaki yürüyüşün ardından, bin 400 rakımlı dağın Damla Zirvesi adı verilen zirvesine, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı’nın öncülüğünde çıkan doğaseverler, burada "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı pankartı açarak Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta bir başka coğrafyada düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliklerinin sonuncusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İslibucak bölgesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Özaltun, bugünlerde birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz vatan sevgisi, özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bugün ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. İnşallah, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışıyla 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu anlamda, sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin, 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girerek, gerek ilçemizi ve bölgemizi, gerekse ülkemizi şaha kaldıracağız."

