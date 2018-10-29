Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencilerden anlamlı gösteri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Uşak'ta çekilen bir fotoğrafı temsilen canlandırdı.

Lise bahçesinde düzenlenen törende, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamalarında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" temalı fotoğrafta yer alan kişiler temsilen dramatize edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sakine Çildir Çakmak, AA muhabirine, bugünün tarih sayfalarının dile geldiği gün olduğunu belirterek, 29 Ekim günü kurtuluşa giden bu topraklardan, her taşı altın Türkiye'nin güzel insanlarına bu coşkuyu yaşatmak istediklerini söyledi.

Vatan toprağının kutsallığının bilincinde olduklarını anlatan Çakmak, "Gelecek, gençlerin elinde şekillenirken Cumhuriyet ise omuzlarında yükselecektir. Görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sebeple söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.