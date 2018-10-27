Cumhuriyet Bayramı'na özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir gelinlik tasarımcısı, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı nedeniyle Tük bayrağı motifli gelinlik tasarladı.

Yelda Şüheda Koru'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tasarladığı ay yıldızlı gelinlik modeli, 25 günde el emeğiyle üretildi.

Yaklaşık 10 bin kristal boncuğun kullanıldığı gelinliğin göğüs kısmına ise Türk bayrağı motifi işlendi.

Gelinlik, manken Zehra Demirtaş tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde tanıtıldı.

Tasarımcı Koru, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinliği Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılına özel tasarladıklarını söyledi.

Gelinliğin üzerinde hala çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koru, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramı'nın önemini, Sivas'ın kültürünü yaşatmak ve yansıtmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Gelinlik elde işlendi, üzerindekiler kristal boncuktur. Yapımı 25 gün sürdü. Ayrıca gelinliğimiz şubat ayında uluslararası bir defilede tanıtıma çıkacak. Göğüs kısmına Türk bayrağı yaptık. Özellikle o kısma dikkat çekmek istedik. Burada Cumhuriyetin değerini, önemini, gençlere, yetişkinlere, çocuklara vurgulamak için böyle güzel bir çalışma yaptık."

Manken Demirtaş da "Sivas'a bu gelinliği giymek için geldim. Bu gelinliğin içinde olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.