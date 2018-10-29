Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Halkapınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, makamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulünden sonra Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonunda kutlama töreni gerçekleştirildi.
Kaymakam Aydın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu, skeç ve slayt gösterileri yapıldı.
Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, sona erdi.
Törene, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, kamu kurumlarının müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.