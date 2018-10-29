Cumhuriyet 95 yaşında

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Beypazarı Hanlar Önü Meydanı ile Bankalar Caddesi üzerinde düzenlenen törende Kaymakam Kadir Ekinci, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Ekinci, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 95. yıllık geçmişi, milletimizin en zor durumlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönem olduğunu söyledi.

Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte yaşamanın, kutlamanın önemine vurgu yapan Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu tür yıl dönümleri geçmişin muhasebesinin yapıldığı, geleceğin yeniden tasarlandığı tarihi günlerdir. Bu nedenle geleceği düşünürken, geçmişi unutmamak, geleceğin değerlendirmesini iyi yapmak zorundayız. Unutmamalıyız ki, tarihi tecrübeler bizi geleceğe taşıyan köprülerdir. 95. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi kurmak kolay olmamıştır. Çünkü bu Cumhuriyet Çanakkale’de, Maraş’ta, Antep’e ve Sakarya’da yurdun bağımsızlığı için şehit olan Türk milletinin asil kanlarıyla kurulmuştur."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, çeşitli okulların öğrencileri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteride bulundu.

Cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları, resmigeçit töreniyle son buldu.