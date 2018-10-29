Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

29 Ekim Bayramı kutlamaları ise Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun’un halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Özdemir yaptı.

Özdemir, "Vatanımızın kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Ulu Önder Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim’ dediği ve Türk milletine eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutlamanın büyük coşku, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Okunan şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Öğretmenlerce Cumhuriyet Bayramına özel gerçekleştirilen müzik dinletisi beğeni topladı. Kutlamalar tekvando gösterileri ile son buldu.

