Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kulu Kaymakamlığı makamında düzenlenen bayramlaşma töreninde, Kaymakam Ali Edip Budan, kutlamaları kabul etti.

Buradaki programın ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Budan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu törende öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. Halk oyunları gösterisinin sunumu ve türkülerin seslendirilmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.