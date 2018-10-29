Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başladı. Anıta, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri sunuldu.

Etkinliklerde Akşehir Hükümet Konağı’nda Kaymakam Mehmet Türk, tebrikleri kabul etti.

24 Ağustos Bulvarı Dayıoğlu Kavşağı’nda devam edilen törenlerde, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemini belirten konuşmayı Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk yaptı.

"Toprağı vatan yapan, o toprak üzerinde yaşayan insanlardır" diyen Türk, "Cumhuriyet bizlerin, bu vatan üzerinde yaşayan ve eşit haklara sahip olan yurttaşlar olmamızı sağlamıştır. Cumhuriyetin kurulması için gösterilen fedakarlıklar, 15 Temmuz gecesi ve devamında da yaşanmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızda Akşehir’in yeri oldukça farklıdır. Batı Cephesi Karargahı’na 9 ay 10 gün boyunca ev sahipliği yapan Akşehirliler, Arasta dükkanlarında imal ettikleri silahlar ve kıyafetlerle cephe gerisinin isimsiz kahramanları olmuş, cephede yaralanan askerlerimizin tedavilerini gece gündüz demeden ninelerimiz üstlenmiştir." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra okullar arasında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan resmi geçit törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Protokol üyelerinin kutlama komitesini tebrik etmesiyle törenler son buldu.

Kutlama törenlerine, Kaymakam Türk, Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, siyasi parti başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

