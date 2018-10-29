Cumhuriyet 95 yaşında

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı'nı millet olarak büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde kutladıklarını belirtti.

Büyük kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla başarıya yürüyen bir devlet olma gücüne ulaştığını aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, 95 yıl önce esarete ve dayatmalara boyun eğmeyen aziz atalarımız tarafından eşsiz bir kahramanlık yoluyla kuruldu. Hedef 2023'e doğru ilеrlеrkеn, dünyada bir numara olan İstanbul Yeni Havalimanımızın açılışına da şahitlik ettiğimiz bugün hеdеflеrimizi bir bir hаyаtа gеçirmеnin, dаhа dа büyük hеdеflеr bеlirlеmеnin gururunu yаşıyоruz. 15 Temmuz geçesinde milli irade, geleceğine sahip çıkarak alçak FETÖ/PDY'ye karşı yediden yetmişe bir ve beraber olarak tüm dünyaya eşi benzeri görülmemiş mücadelesini bir kez daha göstermiştir. Bu büyük devlet ve kahraman millet vakur duruşuyla hainlere gereken cevabı vermiştir. Her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da, sayın Recep Tayyip Erdoğan aziz milletine güvenmiş ve kahraman milletimiz de reisimize sahip çıkmıştır. Terör ve terörün destekçisi şer odakları, hiçbir zaman hedefimize ulaşmaya engel olamadı ve olamayacaktır."

Belediye Başkanı Seçen ise mesajında, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türk milletinin, kahramanlıklarla dolu şanlı tarihinin insanlığa örnek olacak bir dünya medeniyeti kurduğunu bildiren Seçen, "Büyük Türk milleti, milli mücadeleyi Cumhuriyeti kurarak taçlandırmıştır. Cumhuriyet, tüm değerleri ile Türk insanına geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yeni ufuklar açmayı sürdürecektir. Milletimiz, azim ve kararlılıkla Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşarak, bir dünya devi olduğunu ispat edecektir." ifadelerini kullandı.

