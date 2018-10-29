Cumhuriyet 95 yaşında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili, Bahşili, Yahşihan ve Keskin ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Karakeçili Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, öğrencilerin ve törene katılanların bayramını kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.



Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından, güreş müsabakaları ve bayrak koşusu yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

- Bahşili

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Zikri Şahin ve Belediye Başkanı İbrahim Uyar, törene katılanların bayramını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çok sayıda vatandaşın ve öğrencinin katıldığı tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Yahşihan

Yahşihan Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ecdadın bırakmış olduğu değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, ülkeyi geleceğe taşıyacak olan öğrencilere ve gençlere çok iş düştüğünü vurguladı.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Keskin

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, törene katılanların bayramını kutladı.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.