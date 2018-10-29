Cumhuriyet 95 yaşında

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp ve Avanos ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Bülent Yüksel, halkı ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı.
Törende konuşan Kaymakam Maraşlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin ardından Türk milletinin büyük fedakarlık ve üstün cesaretleriyle cumhuriyetin kurulduğunu belirtti.
Tören, halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.
Avanos ilçesinde ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiirler okudu.
Çeşitli okulların öğrencilerinden oluşan halk oyunları gösterisinin ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.