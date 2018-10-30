Cumhuriyet 95. yaşında

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, daire müdürleri, Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda kişinin katıldığı cumhuriyet resepsiyonu bir otelde gerçekleştirildi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Akın, emperyalizmi dize getirerek yepyeni ve çağdaş bir devlet kuran başta cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahraman ecdat ile gurur duyduğunu belirterek, bu kutlu gün dolayısıyla bütün şehitleri ve kahraman gazileri şükranla andığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda milli varlığın yok edilmesine karşı büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Her zaman hür ve müstakil olarak yaşamış milletimiz, yurdumuzun işgal edilmesine sessiz kalmamış ve bütün varını yoğunu ortaya koyarak Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Ne mutlu ki, büyük yokluklarla yürüttüğümüz istiklal mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlanmıştır. Artık milli mücadelenin en önemli safhası kapanmış ve milletimiz bir yol ayrımına gelmiştir. Neticede milletimiz en doğru kararı vermiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir."

Davetlilerle tek tek ilgilenin Vali Akın ve eşi Saliha Akın, Türk bayrağı ve "Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti.