Cumhuriyet 95 yaşında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tuzgölü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm Türk büyükleri ve şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve müteakibinde okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Program, Şereflikoçhisar Kaymakam Sedat Yıldırım, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı'nın vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Yıldırım, yaptığı konuşmada, tarihi şan ve şerefle dolu bu milletin son devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak ayrıldığını hatırlattı.

Yıldırım, ''1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalarla Anadolu'nun dört bir yanı işgal edilmiş, ordular terhis edilmiş, tersanelere el konulmuştur. Asırlardır hür yaşamış hiç bir manda ve himayeyi kabul etmemiş bir milletin evlatları bu işgale göz mü yumacaklardı? Elbette hayır. Başta Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile bu asil millet hep birlikte dillere destan, tarihe altın harflerle adını kazıtan Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra 29 Ekim 1923 tarihinde bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur.'' şeklinde konuştu.

Kaymakam Yıldırım'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve folklör gösterileri ile devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı okullar arası kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, tören geçişlerinin yapılmasıyla sona erdi.