Cumhuriyet 95 yaşında

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kızılcahamam ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma töreniyle başladı.

Kaymakamlığı makamında ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan tebrikleri kabul etti.

Etkinlik, tüm okulların katılımıyla ilçe stadında devam etti.

Stada gelen öğrencilerin ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayan törende Kaymakam Yıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler yapıldı.

Çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı ve son olarak da Kızılcahamam Anadolu Lisesi bando takımının eşliğinde geçiş töreni düzenlenerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.

