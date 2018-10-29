Cumhuriyet 95 yaşında

ANKARA (AA) - Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nda kutladılar.

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Ankara Özel Ceceli Eğitim Kurumları öğrencileri ile dedesi Sakarya Savaşı'nda şehit olan Ahmet Kahraman ve ailesi, Sakarya Zaferi'nin gerçekleştiği Polatlı’da Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, Sakarya Şehitliği ve Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi'ni gezdi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç ve alan kılavuzları Fatih Talay ile Ali Özgeç’in rehberliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Sakarya Zaferi gezilerinde duygusal anlar yaşandı.

Pamukkale Üniversitesinden yaklaşık 300 üniversite öğrencisi, Anıtkabir ziyareti öncesi Sakarya Meydan Muharebesinde önemli çarpışmaların gerçekleştiği Duatepe Anıtı'nı ziyaret etti.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Yunus Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Denizli’den geldiklerini, Duatepe Anıtı'nda kurtuluş mücadelesinin ne zorluklarla verildiğini yerinde gördüğünü, duygulandığını ve atalarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik Birliği Denizli İl Başkanı Barış Dikmen ise, "Atatürkçü Düşünce Topluluğuyla beraber Cumhuriyetimize, geleceğimize, emeğimize sahip çıkmak amacıyla tüm Türkiye’den gelen arkadaşlarımızla beraber Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştireceğiz. Biz 'Cumhuriyet'imize sahip çıkıyoruz' diyoruz ama yüz yıl önce bu topraklarda Cumhuriyet'ine, geleceğine, emeğine sahip çıkan insanlar vardı, şehitlerimiz, Mehmetçiklerimiz vardı. Onları gelip, yerinde görüp tanıyabilmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Duatepe’ye geldik." diye konuştu.

Ahmet Kahraman, Cumhuriyet Bayramı'nda 2 oğlu, eşi, gelini ve torunlarıyla dedesi Ali çavuşun şehit olduğu toprakları ziyaret etti.

Ankara Ceceli Özel Okulları da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını Cumhuriyete giden yolu açan Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği Polatlı’da gerçekleştirdi.

Ceceli Okulları kurucusu Nurten Ceceli Alkan, öğrenci ve öğretmenleriyle Polatlı’ya gelerek Duatepe’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.