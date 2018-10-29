Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı Alanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başladı.

Anıta, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenkleri sunuldu.

Ardından Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, makamında tebrikleri kabul etti.

Yunak Kent Meydanı’nda devam eden törenlerde, Kaymakam Erdem ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Akbulut, cumhuriyetin ilanının Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinin kilometre taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Ulusumuzun Atatürk’ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından ülkemizi karanlıktan kurtararak aydınlığa çıkaran Cumhuriyetin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz, cumhuriyetle ulusal bir devletin, onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur."

Törende okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da uzun süre alkışlanırken, törene Türk bayraklarıyla katılan çocuklar kutlamalara renk kattı.

Öğrencilerce şiirler okunduktan sonra, okullar arasında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde yapılan resmi geçit törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Protokol üyelerinin kutlama komitesini tebrik etmesiyle törenler son buldu.