Cumhuriyet 95 yaşında

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Ulaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Kaymakam Halil Dalak ile Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Dalak burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin öneminden bahsederek, "Cumhuriyet rejimi demokratik hukuk bir devleti gerçekleştirme inancının temel kaynağını oluşturmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu da aynı zamanda yüklemiştir." ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, Cumhuriyet ve Atatürk oratoryosu sergilendi.

Daha sonra Kaymakam Dalak ve Belediye Başkanı Göçgün, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Dalak, törene katılan şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.