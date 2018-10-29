Cumhuriyet 95 yaşında

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe stadındaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Ahmet Balcı, halkı ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Törende konuşan Kaymakam Yeşilyurt, Cumhuriyetin ilanı ile muasır medeniyetler seviyesine ulaşıldığını belirterek, milli mücadelenin ardından elde edilen kazanımların Türk milleti açısından önemli değerler olduğunu ifade etti.

Program, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere kupalarının verilmesinin ardından sona erdi.