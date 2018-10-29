Cumhuriyet 95 yaşında

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Çiçekdağı Kaymakamı Burak Akeller'in tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama programı ilçe meydanında devam etti.

Törende konuşan Kaymakam Akeller, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu topraklar için canını feda eden aziz şehitleri ve gazileri milletçe sonsuz minnet ve şükranlıkla andığını söyledi.

Tarih boyunca bağımsızlığı hiç kaybetmeyen Türk milletinin genç, yaşlı, kadın, erkek tüm vatan evlatlarının İstiklal Savaşı'nı kazanarak çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurgulayan Akeller, "Böylece dünya tarihinin en büyük zihniyet ve hukuk devrimlerinden biri gerçekleşmiştir. Bu suretle, ülkemizi yönetme hakkı Türk milletinin eline geçmiştir." diye konuştu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende öğrenciler şiir okudu.

Törene, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kaman

Kaman Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Cumhuriyetin ırk, din, dil, inanç farklı gözetmeksizin her Türk vatandaşının temel güvencesi olduğunu söyledi.

Yüzlerce yıldır bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milletine karşı her türlü oyunun oynandığını vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da yine bir arada olan Türk milleti cumhuriyeti korumuştur. Hepimizin amacı cumhuriyetin 100. yıl dönümünde ülkemizi ekonomik, kültürel, bilimsel alanlarda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri yapmaya çalışmak olmalıdır. Geleceğimize yön verecek olan siz gençler unutmayın ki geleceği sizler koruyacaksınız. Bizi aydınlık seviyelere getirecek olan sizlersiniz. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Okulların düzenlediği şiir, halk oyunları gösterisi ve bando takımlarının gösterileri ile sona eren törene, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Mucur

Mucur Otogar Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeler takdim edildi.

Resmi geçidin gerçekleştirildiği törene, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Belediye Başkanı Ali Şanin, Mucur Emniyet Amiri Salih Keskin, Cumhuriyet Savcısı Orçun Demirtaşkın, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.