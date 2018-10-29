Cumhuriyet 95 yaşında

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Suşehri, Zara ve Hafik ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Şarkışla ilçesindeki kutlamalar, Kaymakam Akif Pektaş’ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Kutlamalar daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam etti.

Törene katılanların bayramlarını kutlayan Pektaş, "Aziz milletimizin Cumhuriyet ile buluşması kolay bir süreçle olmamıştır. Tabiri caiz ise küllerinden yeniden doğan bu millet, 7 düvele göğüs gererek bu gün bu bayramı bizlere emanet etmiştir." diye konuştu.

Programda çeşitli gösteriler sunuldu.

- Suşehri

Suşehri ilçesindeki tören ise Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Pazar alanında gerçekleşen törende konuşan Kaymakam Uzunoğlu, "Cumhuriyet halkın iradesi demektir. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil, halka aittir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka çaresi olmayan siz değerli aziz milletimizin eseridir." ifadelerini kullandı.

Törende çeşitli gösteriler sunulurken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Zara

Zara ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile töreni ile başlayan kutlamalar, daha sonra Milli İrade Meydanı'nda devam etti.

Törene katılanların bayramlarını kutlayan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, tüm imkansızlıklara karşın Kurtuluş Savaşını kazanmamızı sağlayan, milli ve manevi değerlerimize olan birlikteliğimiz, inancımız ve kardeşliğimizi sergilediğimiz gündür." dedi.

Konuşmanın ardından müzik öğretmeni Osman Sarıyıldız yönetiminde ortaokul öğrencileri tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Reşitakif Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanılan gösterilerin sunumunun ardından ilçe protokolü, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

- Hafik

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut ile Belediye Başkanı Mitat İlhan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Bulut, "Osmanlının beşiği diyeceğimiz ilçemizde ve Cumhuriyetimizin beşiği olan Sivas’ta, bu büyük ve kutlu günü sizlerle birlikte yaşamanın gururu ve onuruyla yaşıyorum. Milli iradenin taçlandığı Cumhuriyet egemenliğin bir grubun veya bir zümrenin elinde bulunmadığı egemenliğin kayıtsız ve şartsız yalnız millete verildiği bir yönetim anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu.