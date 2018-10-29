Cumhuriyet 95 yaşında

KONYA (AA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı Yalıhüyük ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, Karatay Kaymakamı ve Yalıhüyüyük Kaymakam Vekili Selim Parlar, makamında tebrikleri kabul etti.

Program Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle devam etti. Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Parlar, "Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde etrafı ateş çemberi ile sarılmıştı. Devletin bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Millet bu kurtarıcıyı kendi bağrından çıkarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde bir kurtuluş mücadelesi verdi." dedi.

"Önce Erzurum ve Sivas kongreleri daha sonra 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı" diyen Parlar, şöyle konuştu:

"Bu toplantı sonrasında Kurtuluş Savaşı başlatıldı. Büyük fedakarlıklarla düşman bertaraf edildi. Bugünkü sınırlarımıza ulaşıldı. 23 Ekim 1923'de toplanan meclis bir karar vererek devletin yönetim şeklini cumhuriyet olarak ilan etti. Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Daha sonra, anasınıfı öğrencilerinin gösterileri, şiirlerin okunması ve Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile devam eden program, resmi geçit töreni ile sona erdi.