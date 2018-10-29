Cumhuriyet 95 yaşında

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin Kuruluşunun 95. yılı Kahramankazan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramankazan Kaymakamlığındaki resmi kabulün ardından Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinde kutlamalar düzenlendi. Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.

Programda öğrencilerin hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet konulu tiyatro ve anasınıfı öğrencilerin gösterisi beğeniyle izlendi.

İlçedeki okullar arasında düzenlenen Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalarda protokol üyeleri ile öğrencilerin sahneye çıkarak Atatürk şarkısını ellerinde Türk bayraklarıyla seslendirmesi renkli görüntü oluşturdu.

Okul müdürü Canan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı günlerinde "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyerek Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ve hürriyet meşalesinin, Anadolu'nun her tarafını sardığını ve topyekün bir milletin katılımı ile milli mücadelenin başladığını söyledi.

Cumhuriyetin Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde azim ve inançla yürüttüğü mücadele sonunda halkın iradesine dayalı modern bir devlet olarak kurulmuştur. Bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için canlarını verenler hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için farklı dil ve inanç ve kültürleri bir arada yaşatan köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan bizler azimle yorulmadan, bıkmadan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için sürekli çalışmaya devam edeceğiz."