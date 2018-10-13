Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geleneksel Vestel City ziyareti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3. kez Vestel’in ürettim üssü Vestel City’den geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bu sene 54’üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun klasik etabı bugün tamamlandı. 6 etaptan oluşan turun sondan bir önceki gününde bisikletçiler, artık "bisikletçilerin evi" olarak değerlendirilen Vestel'in 1 milyon metrekare üzerine kurulu üretim üssü Vestel City'den geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “2015’te bir bisiklet turu ilk kez bir fabrikanın içinden geçmişti. O gün yaşadığımız büyük gurur, artık bu geçişin gelenekselleşmesiyle hala sürüyor. Üretim üssümüzün, ülkemizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonun parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu uluslararası spor müsabakasına Avrupa’nın en büyük üretim komplekslerinden biri olan Vestel City’nin ev sahipliğinin de çok yakıştığını düşünüyoruz. 9'u Dünya Turu Takımı olmak üzere toplam 20 takım mücadele etti bugün burada. Artık Vestel City, bisikletçilerin de evi oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ön ayak olmak için de bisiklet sporunu önemsediklerinin belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Vestel teknoloji bir şirketi olmanın yanında çevreye değer veren, genç ve dinamik bir marka. Vestel’in ana hedeflerinden biri insanlara daha kaliteli bir yaşam sunmak, hayatı kolaylaştırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek. Biz bisiklet sponsorluğu yaparken hem bu sporun gelişmesini hem de ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyorduk. Geçtiğimiz yıl Manisa Belediyesi ile yaptığımız iş birliği ile de Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşan bisiklet yolunu Manisa halkına sunduk. Gençleri spora ve bisiklet kullanımına teşvik ederken ülkemizde bu sporun gelişmesine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Spora ve sağlıklı yaşama her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Vestel tarafından, tur boyunca da her etabın birincisine Venus Z20, ikincisine Venus V6, üçüncüsüne de Venus E3 hediye edildi.