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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: NATO müttefikleri Türkiye'ye yönelik tehditleri ciddiye almalı

Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Genel 27.11.2019, 23:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: NATO müttefikleri Türkiye'ye yönelik tehditleri ciddiye almalı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu

#dünya
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