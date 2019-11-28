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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: NATO müttefikleri Türkiye'ye yönelik tehditleri ciddiye almalı
Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.
Genel 27.11.2019, 23:00
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.
Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu
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