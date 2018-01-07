KAYSERİ (AA) - AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin milli bir dava olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akkışla ilçesini ziyaret eden Karayel, 2019 seçimlerinin startının verildiğini anımsattı.

Karayel, AK Parti kadrosunun hizmet anlayışıyla işler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi yapılmak istenen şey, bundan sonraki seçimlerde AK Parti'nin bitmesi, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi değil, bu vesilesiyle Türkiye'nin yıkılması. Bunu engellemenin yolu, 'AK kadrolar' olarak burada bize oy vermemiş kardeşlerimize gidip, hemşehrilerime neler yapıldığını anlatmak. Yolun, suyun yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da anlatmamız lazım. Artık bu milli bir davadır. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri bir milli davadır. Türkiye'nin birlik davasıdır. Muhalefetin sözlerine kulak asmayacağız. Biz işimize bakacağız. İşte Türkiye'nin önündeki seçimlerle ilgili 'şöyle olsun böyle olsun' diyenlere hiç bakmayacağız. Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişiminden o alçak saldırıdan işgal girişimden kurtaran kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve siz milletimizdir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri bir milli davadır. Türkiye'nin birlik davasıdır."