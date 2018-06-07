Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmaktır. Ülkemize kazandırdığımız eserler bizim milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler önce gelsinler buradaki şu eserleri bir görsünler, burada verilen hizmetleri de incelesinler." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 47. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlarla iftarda bir araya geldi.

Yapımı tamamlanan sergi salonunda muhtarlarla bir araya gelmelerine fırsat verdiği için Allah'a hamdeden Erdoğan, "Çünkü sizler ülke siyasetinde, devlet yönetiminde en üst noktada olanla, halka irtibatta demokrasinin en alt basamakları olan muhtar kardeşlerimizsiniz. Siz olmazsanız demokrasi olmaz, siz varsanız demokrasi var. Çünkü bana da vurmak istedikleri zaman biliyorsunuz öyle vurdular, 'muhtar bile olamaz' dediler ama 'muhtar bile olamaz' dedikleri Erdoğan işte bugün cumhurbaşkanı olarak karşınızda." diye konuştu.

Tüm muhtarları selamlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana, inşası yeni biten sergi salonumuza hoş geldiniz." dedi.

Erdoğan, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin en yeni birimi olan bu sergi salonumuzu ilk defa sizlerin teşrifiyle hizmete açmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Salonun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Muhtarlarla daha önceki toplantılarını ana binanın altındaki 400 kişilik salonda yaptıklarını ve yemeklerini de kış bahçesinde yediklerini anımsatan Erdoğan, bu şekilde 45 toplantı yaptıklarını, geçen yılki bir toplantıyı da Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Türkiye'de 50 bini aşkın muhtar olduğu düşünüldüğünde 3,5 yıla yakın bir süredir sık aralıklarla toplantılar gerçekleştirmelerine rağmen yarıya yeni ulaştıklarını anlatan Erdoğan, toplantılarda ideallerinin 2 bin muhtarla aynı anda bir araya gelmek olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

"Nasip bugüneymiş" ifadesini kullanan Erdoğan, bugün yaklaşık 2 bin 500 muhtarla bir arada olduklarını belirtti.

Cami, Kongre ve Kültür Merkezi ve şu anda inşası bitmek üzere olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi gibi sergi salonunun da Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inandığını kaydeden Erdoğan, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin de bittiğinde 5 milyon cilt kitabı barındıracağını ve 24 saat halka açık olacağını belirtti. Erdoğan, gençlerin istedikleri zaman buraya gelerek ders çalışıp, kitap okuyabileceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm illere millet kıraathaneleri kuracaklarını Hatay'da bugün açıkladığını anımsatarak, "İskambil, okey, mokey oynama yeri değil, millet kıraathanesi." dedi.

Millet kıraathanelerinde de kitapların olacağını ve buraya ilişkin projelerin hazırlandığını ve bunun takdimini televizyon programında yapacağını söyleyen Erdoğan, 100, 200, 400 metrekare ebatlarında, ilçelerin büyüklüğüne göre millet kıraathanelerinin yapılacağını ifade etti.

"Orası ailelerin, gençlerin bütünleşme, birleşme ve birbirlerine sinerji verme yeri olacak." diyen Erdoğan, bunların süratle tamamlanacağını bildirdi.

Bazı belediyelerin benzer çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendilerinin cumhurbaşkanlığı olarak bunu çok daha farklı bir şekilde ortaya koyacaklarını kaydetti.

Erdoğan, Külliye içerisinde üst kısımda bulunan ana bina ve iki bloğun cumhurbaşkanlığı hizmetlerine mahsus olduğunu, diğer tüm eserlerin ise milletin kullanımına açık olduğunu belirtti.

Kütüphaneye ait halihazırda 1,5 milyon cilde yakın eserin ellerinde bulunduğunu ve halen kitapların gelmeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Sadece ulusal değil, uluslararası bazda bu kütüphanemiz inşallah ses getirecek. Benzerini İstanbul'da da eski Rami Kışlası vardı, Rami Kışlası'nı da yine aynen burası gibi kütüphaneye dönüştürüyoruz. Orası da 7 milyon cilt kitap alacak şekilde yapılıyor. Onu da bitireceğiz inşallah." diye konuştu.

Beştepe Millet Camisi'nin şehir içinden ve dışından gelen vatandaşlara 5 vakit hizmet verdiğini anlatan Erdoğan, "Camimiz hiç boş kalmıyor. Kültür ve Kongre Merkezimiz pek çok önemli toplantıya, etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kütüphanemiz faaliyete geçtiğinde ülkemizin en büyük hacimli ve en modern alt yapıya sahip kütüphanesi olacak. Çünkü dijital yapıya da geçeceğiz. Sergi salonumuz pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasite ve donanıma sahiptir. Yine bu bina bünyesinde yer alan aşevimiz de tarihimizdeki önemli bir geleneğin yaşatılmasına vesile olacak. Gerçekten muhteşem bir aşevimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmaktır. Ülkemize kazandırdığımız eserler bizim milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler buradaki şu eserleri bir görsünler, burada verilen hizmetleri de incelesinler. Kendilerinin ömrü hayatlarında geride bıraktıkları böyle bir eser var mı? Önce onu söylesinler. Yıkmakla ülke kalkınmaz, kapatmakla milletimize hizmet verilmez, Türkiye'yi geri götürmekle muasır medeniyet seviyesine ulaşılmaz. Hele hele yalanla, iftirayla, çarpıtmayla elde edilecek hiçbir başarı olmaz."

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığıyla başladıkları, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığıyla sürdürdükleri şekilde millete eser kazandırmaya ve hizmet vermeye devam edeceklerine işaret eden Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük ve daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin yaşadığı değişimin, dönüşümün ve katettiği mesafenin büyüklüğünün en yakın şahitlerinden birinin de muhtarlar olduğuna işaret eden Erdoğan, "Muhtarlarımızın bilgileri, görgüleri, tecrübeleri ne kadar artarsa kendi mahalle halkına o kadar hizmet, güzel hizmet verebileceklerine inanıyoruz." dedi.

Muhtara İçişleri Bakanlığı tarafından birer zarf ve form verildiğini anımsatan Erdoğan, tüm muhtarların mahalle veya köyleriyle ilgili sıkıntıları forma kaydedeceklerini, İçişleri Bakanlığının bunu takip edeceğini, ilgili bakanlıklar vasıtasıyla da sorunların çözümüne ulaşacaklarını ifade etti.

Erdoğan, "43. toplantımızda İçişleri Bakanlığımızdan muhtarlarımıza Endülüs ve Kudüs gibi medeniyetimizin sembol şehirlerini görme imkanı tanınması hususunda çalışma yapılmasını istemiştim. Şu ana kadar 3 ayrı muhtar grubumuzun Endülüs'e gittiğini öğrendim. Maliyeti sponsorlar tarafından karşılanan bu proje bayramdan sonra da devam edecek. Mutlu oldum, sevindim." dedi.

(Sürecek)