Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan coşkusu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katıldı.

Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın 40 ülkesinden şu anda aramızda bulunan misafirlerimize özellikle hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz, adeta şu anda karşımda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu andıran bu güzel atmosferden dünyanın bütün çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerin nezdinde tüm milletimizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını sürdürürken, gösterilerini sunan çocuklar sahneye geldi. Kendisine "Merhaba" diyen bir çocuğa, "Nasıl gidiyor araba?" karşılığını veren Erdoğan, "Şu anda çok zenginim, zira 40 ülkeden böyle güzel yavrular etrafımızı sarınca fakir olmak mümkün değil, zenginim." ifadesini kullandı.

Dünya çocuklarına 23 Nisan coşkusunu paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, TRT ve Milli Eğitim Bakanlığına organizasyondan dolayı şükranlarını sundu.

Yurt dışından gelen misafirlerin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde çok keyifli anlar yaşayacaklarına, ömür boyu sürecek arkadaşlık, dostluk ve kardeşliklerin temelini atacaklarına inandığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir."

Ünlü şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı'nın, "Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldar/ Uçurtmam bulutlardan yüce zıp zıplarım pırıl pırıldır/ Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim" dizelerini aktaran Erdoğan, "Tıpkı bu güzel şiirde olduğu gibi sizlerin yüreğinizdeki sevgi ve umut tomurcuklarının kopartılmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum." diye konuştu.

İyi ve nitelikli bir eğitimin aydınlık geleceğe açılan en önemli kapı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu anlayışla bizler de son 17 yıldır hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını genişletmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yaşadığı sıkıntıları, çocukların yaşamaması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, 70-80 kişilik sınıflarda okuduklarını ve son derece zor şartlarda eğitim almaya çalıştıklarını hatırlattı.

Akıllı tahtaların, bilgisayarların, öğrenmelerini kolaylaştıran teknolojik araçların olmadığı bir Türkiye'de eğitim hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi okula başladığınızda masalarınızın üzerinde hazır olan ders kitaplarına ulaşmak bile bizim için büyük bir sorundu. Biz o ders kitaplarını masalarımızın üzerinde sıralarımızın üzerinde bulamıyorduk. Hamdolsun son 17 yılda ülkemize yakışmayan tüm bu eksiklikleri ortadan kaldırdık. Sizlere daha rahat, daha modern, daha kaliteli, daha etkin bir eğitim ortamı sunabilmek için çok önemli adımlar attık."

- "Daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız"

Derslik, spor salonu, kütüphane, tablet, akıllı tahta gibi ihtiyaç duyulacak tüm imkanları sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin daha iyi şartlarda görevlerini yapabilmeleri için önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bunları sizin en iyi şekilde eğitim almanız, kendinizi en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeniz hedefiyle gerçekleştirdik. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız." dedi.

"Sizlerden bazı konulara dikkat etmenizi özellikle istiyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyürken, gençliğe doğru adım atarken kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinize olan inancınızı asla terk etmeyin. İşte bugün bu salonda olduğu gibi rengi, dili, kökeni, milliyeti ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki balina gibi vesaire nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. İşte bu alışkanlıklar bizlere ayrı bir tehdittir. Unutmayın, yeni teknolojiler sizin hayatınızı kolaylaştırmak, sevdiğiniz, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha fazla vakit ayırmanız içindir. Bu araçların sizi hayattan, topraktan, akranlarınızdan, her gece gökyüzünü süsleyen yıldızların parıltısını seyretmekten alı koymasına müsaade etmeyin. Okul dışında da aile büyüklerinizden başlayarak her alanda öğretmenlerinizin olduğunu, onlardan da öğrenebileceğiniz pek çok şey olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın."

"Beyaz karanfiller çizmeyi ablamdan öğrendim. Sevinci, uçurtmanın ipini tutan bir elden öğrendim. Coşkuyu arkadaşlarımın çizdikleri resimlerden öğrendim. Bir akşam babam eve dönmemişti, beklemeyi öğrendim. Vurulan bir kuşun kanı, bembeyaz karın üzerine akınca, pişmanlığı, çaresizliği öğrendim. Açlığı, bir yoksulun elindeki ekmekten öğrendim. Kurumuş bir dere yatağından susuzluğu öğrendim. Kafeste çırpınan bir kuştan özgürlüğü öğrendim. Uçsuz bucaksız ne demek, denizlerden onu öğrendim. Sessizliği, koca bir ormandan, sabretmeyi küçük bir karıncadan öğrendim. Şiiri, içimde koşuşup duran atlardan öğrendim. Maviyi gökyüzünden, kırmızıyı gülden, sarıyı da ekinlerden öğrendim. Neydim ben, neden vardım bu dünyada, neredeydim, annemin yüzüne bakınca onu öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Anneyi unutmayın. Size bir tavsiyem olacak, burada anneler bol, anne adayları bol. Ben annemin ayaklarının altını öperdim, öyle yetiştim. Çünkü bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayakları altındadır. Dolayısıyla annemin ayaklarının altını öperek yetiştim. Bizi buralara hazırlayan o, anne olmazsa biz olamazdık, o bizleri hazırladı. Hayatta öğretmenlerinizi çoğaltmayı, mümkün olduğu kadar öğrenme kaynaklarınızı çeşitlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin."

Şehitlere Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, sizlere 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum. Yurt dışından ülkemize gelerek heyecanımıza ortak olan misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. 23 Nisan vesilesiyle milletimize bu güzel ülkeyi, bu güzel bayramları kazandıran büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, sizleri gözlerinizden öpüyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Törenden notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa gelişinde çeşitli ülkelerden gelen çocuklar tarafından karşılandı. Çocuklar burada Erdoğan'a ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri takdim etti.



Sanatçı Burak Kut ve oyuncu Özgür Ege Nalcı'nın sunduğu programda, şenliğe katılan 40 ülkenin çocukları gösterilerini sundu.



Programa Lübnan'dan katılan çocuklar gösterilerinin sonunda üzerinde "Aydamun-Lübnan Türkmenlerden Reis'e selam, yola devam" ifadesinin yer aldığı bir pankart açtı.

Kırgızistan'dan gelen çocuklar, gösterilerinin bir bölümünü içlerinden birinin söylediği, "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdi. Kırgızistan ekibi gösterilerini, birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin, diğerinde de Türkiye ve Kırgızistan bayraklarının işlendiği kilimleri taşıyarak sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekibinin gösterisinin sona ermesinin ardından ayağa kalkarak alkışladı.

Gösterilerin sona ermesiyle sahneye Türkiye Maarif Vakfı'nın Somali'deki okulunda öğrenim gören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine gerçekleştirdiği ziyarette karşılama ekibinde yer alan Kenara Halime isimli öğrenci sahneye davet edildi.

Erdoğan, Halime ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi için tüm misafir ülke çocukları sahneye davet edildi. Hatıra fotoğrafı çekilirken "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı Erdoğan ve Kırgızistanlı çocuk tarafından birlikte seslendirildi.

Erdoğan, daha sonra TRT Çocuk Korosu'nu sahneye davet ederek, fotoğraf çektirdi.

Programda İngilizce, Rusça, Arapça ve Fransızca simultane çeviri yapıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.







