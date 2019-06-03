Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ulusal bir televizyon programında bir yorumcu tarafından TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtti.
Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya sızan hainlerden arınan TSK'nin bugün Çanakkale, Kut'ül Amare ve İstiklal Harbi ruhu ile mücadele vererek terörü kaynağında kuruttuğunu, dosta güven, düşmana korku saldığını vurguladı.
TSK'nin erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletin ve milletin emrinde görev yaptığını hatırlatan Altun, açıklamasına şöyle devam etti:
"Ulusal bir televizyon programında bir yorumcu tarafından TSK’yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."