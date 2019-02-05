Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Sinan Niron (58) ile avukatı hazır bulundu.

Sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 14 ay hapse mahkum etti.

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı suç içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Sinan Niron, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre sonra tahliye edilen Niron hakkında yine sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yeni bir dava açılmış, sanık tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmıştı.



