"Cumhurbaşkanımız sayesinde biz ve ailemiz mutlu oldu"

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlara başvuruları devam ediyor.

Kadroya geçmek için belgelerini günler öncesinden hazırlayan taşeron kadrosundaki işçiler, çalıştıkları kurumların ilgili birimlerinde yoğunluk oluşturdu.

SGK İl Müdürü Hicran Çakmakçı ve İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, Çankırı Devlet Hastanesinde kadroya geçecek işçileri ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu, başarı diledi.

İşçilerden İsmail Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi.

Uzun yıllar bekledikleri kadroya kavuştuklarını dile getiren Ergün, "Yaklaşık 20 senedir burada çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bizler, ailemiz mutlu oldu. Yıllardır beklediğimiz kadroya sonunda ulaştık." dedi.

Şengül Karabaş ise 4 yıldır hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını anlatarak, "Hiç ummadığımız bir şey gerçekleşti. Cumhurbaşkanımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, evraklarımızı hazırlıyoruz. Herkes bize yardımcı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.