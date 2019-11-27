Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı kabul edilebilecek bir şey değil

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı'nda bakanlar çalışma oturumunun başkanlığını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yoksulluğun azaltılması ve refahın artırılmasının, İİT bölgesinde ve dünya sathında barışa ve istikrara hizmet edecek temel konular olduğunu dile getirdi.

Oktay, çevresel ekonomik problemlerin yaşandığı dünyada sürdürülebilirliğin, kalkınmanın temel kılavuzlarından biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik tartışmalarının yapıldığı alanlarda, sürdürülebilir gıda sistemleri, iklim değişikliği, gıda israfı gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemleri çok geniş bir konu olup çok farklı faktörleri içerisinde bulundurmaktadır. Gıda işleme, dağıtım, ürünlerin tüketimi ve bertaraf edilmesi gibi konular bünyesinde bulunmaktadır. Ancak gıda sistemleri, tecrit edilmiş alanlar değildir. Gıda sistemleri diğer sistemlerle de ilişki içerisindedir, ticaret sistemleri, sağlık sistemleri, enerji sistemleri, sosyal güvenlik sistemleri, gıda sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gıda sistemlerinin performansı ve bunların yarattığı etkiler, farklı sistemlerin birbirleri arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilirliği bir boyut olarak sürece kattığımızda gıda sistemleri, gıda güvenliğini ve aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakları gelecek nesillere gıda sağlayacak şekilde düzenlemeyi gerektirir. Bundan dolayı gıda sistemleri ve gıda güvenliği birbirinden ayrılmaz konulardır."

İİT'nin gıda yetersizliği çeken ülkeleri gündemine aldığını belirten Oktay, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2016 için yaptığı sınıflandırmaya göre 28 üye ülkenin, dünyadaki en düşük gıda kaynaklarına sahip 54 ülke arasında yer aldığını aktardı.

"Sürdürülebilir gıda sistemleri masaya yatırılacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iklim değişikliğinin gıda krizine negatif yönde etki ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ani iklim değişikliklerinin yüksek açlık düzeylerine ve daha ciddi gıda krizlerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre 2,5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla hem gelirleri hem de tüketimleri negatif etkilenmektedir. İİT üye ülkelerinin çevresel faktörlerle inovatif yaklaşımlarla başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Yüce dinimiz İslam, bizi toplumsal sorumluluğa itmektedir. Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Bununla beraber gıda da dahil hiçbir nimetin israf edilmemesi gerekir."

Bugünkü toplantıda sürdürülebilir gıda sistemlerinin masaya yatırılacağını bildiren Oktay, hazırlanan politika tavsiyelerinin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından bakanlar çalışma oturumu basına kapalı devam etti.

Muhabir: Andaç Hongur