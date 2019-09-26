Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok." dedi.

Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil. Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.