Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay elma hasadına katıldı

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde meyve bahçesinde işçilerle elma hasadı yaptı.

İlçede 2009 yılında göreve başlayan dönemin kaymakamı İsmail Şanlı öncülüğünde köy muhtarı Hüseyin Ünal’ın girişimi sonucunda başlatılan proje kapsamında köylülerin sınırları kaldırıp arazilerini birleştirerek 10 bin 920 dekar alanı tek tarla haline getirdiği, iki etaplık projede 5 bin 540 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesindeki hasada Oktay da katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Oktay, bölgedeki insanların kendi köyünde, bölgesinde ve beldesinde kalarak oluşturduğu güzelliği gördüklerini belirterek, bunun aslında tarım ve tarımsal kalkınma anlamında belki de Türkiye'nin en ciddi projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük meyve bahçesinde olduklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"400 bini aşkın ağacın olduğu, yine kiraz üretimi, elma, armut, şeftali birçok çeşidin olduğu, son derece teknik, hem bahçeciliğin yapıldığı ama bir o kadar da amatör ruhla profesyonelce yapılan bir iş aslında. Hemen hemen memnun olmayan kimseyi görmedik biz. Bunu yıllardır biliyoruz, hem biz hem Türkiye bunu yakından takip ediyor. Hatırlarsanız geçen yıl Türkiye'nin 250 ayrı bölgesinde bu projeyi hayata geçirelim istemiştik. Dolayısıyla kırsaldan şehre göçün önüne geçmenin en ciddi yollarından biri. Hem de üretimi artırmanın ciddi yollarından biri. Toplulaştırma var ama bu toplulaştırma gönüllü olarak yani köylüler herkes kendi arazisini verip bir şirket bünyesinde toplulaştırıyor. Sonrasında hem buradan kira alıyor, para kazanıyor hem de kendisi fiilen burada çalışıyor. Ailede herkes çalışıyor, sigortalı hepsi. Göç vermeyi bırakın tekrar göç almaya başlayan bir bölgemiz. Muhteşem bir proje. Ağaca baktığımızda bereketini de sonuçlarını da görüyoruz. İnşallah bizim amacımız da bu zaten."

Kabine olarak bunu olabildiğince Türkiye'nin diğer bölgelerine, illerine ve ilçelerine yaymak istediklerine işaret eden Oktay, "Bunun bir sonraki aşaması aslında burada sektörün oluşması ve oradan da bu ürünlerin işlenmeye başlanıyor olması. Bunun sonraki aşamalarında sanayileşme boyutu var ama mevcut aşamasında da organik ürün elde etme olayı var. Elma var ama organik elma dediğimizde bunun katma değeri bölgeye de çalışana da getirisi katbekat artıyor." diye konuştu.

- "Bölgede mutsuz insan yok"



Oktay, projenin bölge için önemli olduğunu anlatarak, "Burada mutsuz olan kimse görmedik. Burada ayrılan hiç kimse, aileler ve eşler arasında ayrılan kimse yok. Ayrılık dilekçesi veren yok bu köyde. Ailece burada çalışan bir köyümüzden bahsediyoruz. Sosyal bir proje, ekonomik olduğu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza bu çalışmayı başlatan kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Projenin Türkiye'de yaygınlaştırılması için elinden geleni yapacağını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Burası 5 bin dönümlük bir arazi, bunun da artırılarak devam etmesi, soğuk hava deposu ile desteklenmesi, pazarlama faaliyetlerine odaklanılması, bu çerçevede nasıl katkı verebilirsek sonuna kadar hazırız. Burada sulama yaptığınız havuzda balık da yetiştirilmesi, açık alanlarda sebze yetiştirilmesi, oradan bir yan ürün elde edilmesi yine bu projenin bir parçası. Büyük ölçekli kaz üretimi de burada başlamış durumda. Artarak da devam edecek. Çok ciddi bir proje. Buradan da bütün Türkiye'yi, bütün illeri, özellikle tarımla ilgili illeri, tüm ilçeleri teşvik ettiğimizi ifade etmek isterim. Biz de elimizden geldiği kadar bu projeyi ve bu projeleri destekleyeceğiz."

Meyve hasadında Oktay'a, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve il protokolü eşlik etti.