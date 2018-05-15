Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine doğru

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi ev ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam SKM Başkanı Yusuf Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Kızılcahamam’da ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ev ziyaretlerinde Kızılcahamam halkının yoğun ilgi gösterdiği Acar, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinliyor.

Acar, AA muhabirine yaptığı açılamada, "24 Haziran 2018 seçimlerine AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatı olarak tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanıyoruz. Bu seçimlerden AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı olarak büyük bir zaferle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Başkan Acar, "Kadın ve gençlik kollarımızla 5 günde 2 bin 987 ev ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretlerde vatandaşlara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın selamını ileterek Türk bayrağımızı hediye ediyoruz." diye konuştu.