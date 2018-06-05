Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale milletvekili adayı Mustafa Arslan, seçim çalışmaları kapsamında Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Arslan, beraberindeki AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve İl Genel Meclis üyesi Zeynel Can ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Arslan, AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Vatandaşın bu gelişmeleri görerek AK Parti'ye bu hizmetlerin devamı yönünde yetki verdiğini ifade eden Arslan, "Bu seçimde de vatandaşın takdiri ve teveccühü ile yine iktidar olacağız. Kırıkkale'de önceki seçimlerde olduğu gibi üç milletvekilini de almak istiyoruz. Buda sizlerin sayesinde olacak inşallah. AK Parti iktidarında birlik, beraberlik, bolluk ve huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Huzurumuzu birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek." diye konuştu.

