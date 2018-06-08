Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Sürücü, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Dinler, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ali Sürücü, iş yerlerinde esnafla sohbet ederken 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

Sadıkhacı Mahallesi'nde Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Sürücü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Sürücü, "Beyşehir ziyaretimizde siz Sadıkhacılı hemşehrilerimizle de bir arada olmak istedik. Seçimlerde inşallah oylarınızı bekliyoruz. Memleketimizin selameti ve bekası için bu seçimler çok önemli. İnşallah birlik ve beraberlik çerçevesinde bu kutlu yolda sizlerle birlikte olmak istiyoruz." dedi.



