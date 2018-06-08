Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve milletvekili adayı Orhan Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Yunak’ta vatandaşla ve esnafla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları programına katılmak üzere Yunak'a gelen adaylar, ilçe girişinde partililer ve ilçe halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Adaylar 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için destek istedi.

Belediye konukevinde partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun , 24 Haziran’ın 16 yıllık birikimin taçlanacağı bir seçim olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 16 yıl boyunca icraat yapan bir iktidar olduğunu, 24 Haziran'dan sonra da icraatlarına devam edeceğini belirten Sorgun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için, milletimizin için hep daha iyiyi, hep daha güzeli hedefledik. Şimdi bu hedefleri gerçekleştirmek için 'yaparsa yine AK Parti yapar' diyoruz. Biz bir oldukça, beraber oldukça , kararlı oldukça Yunak’ta tüm ilçelerde tüm Türkiye'de başarılı olacağız. Çünkü AK Parti bir dava hareketidir. Necip milletimizin 2 asırdır beklediği bir harekettir. AK Parti demek hizmet demektir."