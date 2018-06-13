Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, kendisine eşlik eden Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde konuşan Samancı, "Bu seçimlerin şöyle bir ehemmiyeti var. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi bu seçimlerle beraber kendisini tezahür etmiş olacak. Diğer taraftan bölgedeki gelişmelere baktığımız zaman 'beş birleşmez' dediğimiz düşünceyi bir araya getirmek suretiyle aslında bu seçimlerin ne kadar ehemmiyette olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oluyorlar." dedi.

"İnşallah bunlara hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" diyen Samancı, "Çünkü ülkemizde, bölgemizde istikrarın devam edebilmesi için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde AK Parti demek suretiyle hem yasamada, hem de yürütmede uyumlu bir çalışma sağlamak üzere Türkiye'de şahlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.