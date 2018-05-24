Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kırşehir'de bayrak değişimi olacağını belirtti.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 25-26. Dönem Kırşehir Milletvekilliği görevinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle sona ereceğini, bu süreçte partisinin yeni isimleri aday gösterdiğini ifade ederek, görev yaptığı dönemde Kırşehir'e önemli hizmetler verildiğini vurguladı.

Milletvekili olduğu dönemde Kırşehir'de genel seçimler, referandum, hain darbe girişimi gibi önemli süreçlerin yaşandığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinde bayrak değişimi olacak Kırşehir'de yine AK Parti destan yazacak ve iki kardeşimiz 27. dönemde Kırşehir'de bu bayrağı göğüsleyecek. İl başkanlığından bu yana destek verdiğim, destek aldığım Mustafa Kendirli ve Kırşehir için güzel işler yapacağını düşündüğüm Necmettin Erkan kardeşlerime desteklerinizi bekliyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a 'Büyük Türkiye Güçlü Türkiye' yolunda 24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'den ciddi destek bekliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."



