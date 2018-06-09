Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - Seydişehir AK Parti İlçe Teşkilatı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle parti sandık kurulu üyelerine eğitim verdi.
Ticaret Meslek Lisesi salonunda sandık kurulu üyelerine ve sandık müşahitlerine görev ve sorumlulukları hakkında slayt gösterimleri eşliğinde eğitim verildi.
AK Parti Konya İl Başkan yardımcısı Gökhan Taşkıran toplantıda katılımcılara seçime yönelik detaylı bilgiler aktardı.
Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda tek tek görüş ve öneriler dinlendi.
Toplantıya, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran, İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, teşkilat mensupları, sandık asil, yedek ve müşahit üyeleri katıldı.