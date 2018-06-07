Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beyşehir’de Yeşildağ, Adaköy, Kayabaşı ve Akçabelen mahallelerini ziyaret etti.

Samancı, kendisine eşlik eden Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte Yeşildağ Mahallesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek mahalle sakinlerinden destek istedi.

24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye’nin geleceği ve bekası için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da vatandaşlara bilgiler veren Samancı, bu seçimin hayati risk taşıyacak ehemmiyete sahip olduğunu söyledi.

Samancı, "Bunu iki kategoride değerlendirdiğimiz zaman 16 Nisan’da bir referandum yaptık. Bu referandum ile birlikte millet olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geçişi kabul edildi. Şimdi 24 Haziran seçimleri, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk geçişini oluşturacak. Bu seçimde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğin tam olması ile birlikte güçlü bir Türkiye ve güçlü bir gelecek için de meclisteki çoğunluğu sağlamalıyız." diye konuştu.