Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler öncesinde yaptıkları çalışmalarda yoğun bir ilgi gördüklerini söyledi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde çok sayıda mahalle ve salon toplantısı yaptıklarını, esnaf ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, vatandaşların ise yoğun bir teveccühü bulunduğunu belirtti.

24 Haziran'da bütün derdi Kırşehir ve Türkiye olan, memleketin daha iyi olması için ellerinden geleni yapan AK Parti kadrolarının göreve gelmesi ile yatırımların büyük bir kararlılık ile devam edeceğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’u unutmamak lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşu ve iradesi büyük bir mücadele verdi. Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunlar silahlı terör örgütüdür, vatan hainidir, bunların inlerine gireceğiz' dediğinde ne kadar da çok söylüyor bu kadar da değiller diyen ne kadar çok kişi vardı. 15 Temmuz gecesi bunların ne kadar tehlikeli terör örgütü olduğunu, Amerika’nın uşağı olduklarını, İsrail’den emir aldıklarını hep beraber gördük. Bizler 15 Temmuz’dan daha uyanık olmak zorundayız. Herkes elini vicdanına koysun ve 16 yıl önceki Türkiye’yi gençlere anlatsın. İnsan hafızası çabuk unutuyor ne yazık ki.

Öyle bir Cumhurbaşkanı olmaya devam etsin ki Amerika ne der diye masanın altına saklanmasın. Almanya, İngiltere ne der diye oturup titremesin. Dimdik ayakta dursun, Recep Tayyip Erdoğan gibi. Dolar yükseliyor diye birilerin gözleri ışıldıyor. Benim milletim o kadar saf mı? Bunun Amerika'nın, IMF'nin oyunu olduğunu bilmiyor mu? Yeter ki siz bu tezgahlara gelmeyin. 24 Haziran'da bu millet bunların hesabını sandıkta bozar.

Bizim bütün derdimiz Kırşehir ve sizsiniz. Bütün derdimiz Türkiye. Memleketimizin daha iyi olması için tek yumruk olacağız. Bunlar milleti saf zannediyorlar. "