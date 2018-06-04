Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve AK Parti Karaman Milletvekili ve adayı Recep Şeker Ayrancı'da yapımı devam eden Ayrancı Entegre Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Şeker, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada AK Parti iktidarları döneminde yapılan sağlık yatırımları ile Türkiye’de adeta sağlık devrimi yaşandığını söyledi.

Ülkemizin birçok noktasında artık şehir hastaneleri ile de daha modern ve kendi alanında adeta standartları belirleyen hizmetler verildiğini ifade eden Şeker, "Türkiye genelindeki bu sağlık yatırımlarından Karaman’da nasibini almaya AK Parti ile devam ediyor. Yapımı devam eden Ayrancı Entegre Devlet Hastanesi bu yatırımlardan sadece biri. Hastanenin tamamlanması ile sunulacak entegre sağlık hizmetleri ile ilçede sağlık hizmetlerinde önemli bir adım daha atılacak." diyecek hastanenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Er ve Şeker daha sonra vatandaşları ziyaret ettiler.