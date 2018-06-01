Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

ANKARA (AA) - 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla MHP Ankara milletvekili adayları, destek arayışlarını sürdürüyor.
MHP Ankara 3. Bölge 2. sıra milletvekili adayı Erkan Haberal, 7. sıra adayı Hakan Doğru, 9. sıra adayı Emre Kaya ile 10. sıra adayı Hüseyin Yılmaz, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Haberal ve beraberinde milletvekili adayları, Hacıkara Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çevresinde bulunan iş yerlerini ziyaret etti, ardından Demirciler Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu da milletvekili adayları ile gezerek, vatandaşlardan destek istedi.