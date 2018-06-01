Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Emre Çaslışkan, kent merkezinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Genç Memur-Sen üyeleriyle buluşan Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, 16 yıl öncesindeki Türkiye ile bugünün Türkiye'sinin iyi mukayese edilmesi gerektiğini belirterek, kalkınan bir ülke olmaya devam etmenin istikrarın sürmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Türkiye'nin ekonominin yanı sıra sağlık, eğitim ve diğer alanlarda da AK Parti hükümetleri döneminde adeta çağ atladığını kaydeden Çalışkan, şöyle konuştu:

"16 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslamak gerek. 16 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye'den 3 kat daha küçüktü. Bugünse ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen ve büyüme rekorları kıran ülkesi seviyesine yükseldi. Bundan 16 yıl önce yeni doğan bir bebek eğer vefat etmişse onun cenazesini senet imzalamadan almak mümkün değildi. Oysa şimdi Nevşehir'de prematüre bir bebek doğduğunda ya da acil bir hastamız olduğunda hemen ambulans helikopter havalanıyor. Yani, 16 yıl sonraki yeni Türkiye, bir hastayı bir saat içerisinde iki ayrı tıp fakültesine sevk edip hayatını kurtaran bir ülke haline geldi. Anadolu'nun kadim topraklarında yaşayan Nevşehirli vatandaşlarımız, her zaman devletinin, milletinin ve demokrasinin yanında olmuş, milli iradeyi sürekli savunmuş, ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklarda ve tehlikelerde hep ülkesinden ve milletinden yana tavır koymuştur. 24 Haziran 2018 tarihi Türkiye'nin kalkınma, büyüme, insanlığa umut olma bayramı olacaktır."

