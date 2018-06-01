Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Yücel Menekşe, parti yöneticileriyle Ürgüp ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Menekşe, temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Menekşe, 24 Haziran'da yapılacak seçimin Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Partisinin İlçe Teşkilatını ziyaret eden Menekşe, burada partililerle görüştü.

Seçime kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle teşkilat mensuplarının çalışmalarına yoğunluk vermesi gerektiğini kaydeden Menekşe, "24 Haziran akşamında geçen 16 yılda olduğu gibi güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için çalışmalarımıza gece gündüz devam etmeliyiz. Türkiye'nin güçlü olabilmesi için güçlü bir AK Parti iktidarına ihtiyacı vardır." dedi.

- Açıkgöz'ün çalışmaları

Mustafa Açıkgöz de kent merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.

Açıkgöz, görüşmelerinde, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı, vatandaşlardan hem Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de partilerine destek istedi.

Açıkgöz, gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "AK Parti ile milletimizin arasında öyle bir bağ var ki onu engellemeye hiçbir faninin gücü yetmez. Bu bağın adı, imandır, sevgidir, aşktır, muhabbettir.‬" dedi.

