Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye olduğunu belirtti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aslan ve beraberindeki partililer, Lise Caddesi'nde esnaf ziyaretleri ve Akpınar'da mahalle toplantıları düzenledi.

Ziyaretlerinde konuşan Aslan, muhalefet partilerinin hazımsızlık duymasına rağmen 16 yıl öncesine göre çok daha özgür bir Türkiye olduğunu belirterek, 2002 yılı öncesi Türkiye'sinin gençlere anlatılması gerektiğini aktardı.

Aslan, şunları kaydetti:

"16 yıl önceki önceki Türkiye nasıldı, peki şimdiki Türkiye'nin durum nedir? AK Parti döneminde doğan gençlerimiz bu farkları çok iyi görmelidir. Sağlıkta, ekonomide, tarımda çağ atladık. Bunların yanında en büyük hizmetimiz özgürlüklerimiz oldu. 28 Şubat'tan sonra hak ve özgürlüklerde bir enkaz devraldık. Başörtüsü yüzünden kardeşlerimiz el kapılarında okumadılar mı? 16 yıl boyunca 81 milyonu kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. 2002'den bu yana Türkiye'yi hak ve özgürler bakımından şampiyonluk ligine taşımaya gayret ettik. Artık başörtülü, ya da açık herkes, her yerde okuyup, çalışmıyor mu? Biz ayrıştırmadık, birleştirdik. Bir olduk, birlik olduk. Vatandaşına tepeden bakan devlet anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını ortaya koyduk. 2018'in Türkiye'sinde hepimiz birlikteyiz."