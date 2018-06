Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, seçim çalışmalarını Beyşehir ilçesinde sürdürdü.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Kadın Kolları Başkanı Emine Us Kaya ve partililerle ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Samancı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

Samancı, ziyaretlerde Beyşehir'e kazandırılan devlet yatırımlarını anlattı.

AK Parti olarak her zaman hizmete talip olduklarını ifade eden Samancı, "Biz her zaman diyoruz, bizim bir derdimiz var, o da hizmet. Derdimiz hizmet. Diğerlerinin bir derdi yok. Bunların hepsi eski Türkiye'yi istiyor. Biz gelecekteki Türkiye'yi istiyoruz. Tabi sizlerin de bu düşüncede olduğunuza şüphemiz olmadı. Zaten her dönemde olduğu gibi bu seçimlerde de sandıkta gereken imzayı atacağınıza inanıyoruz." diye konuştu.