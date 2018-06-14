Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

NEVŞEHİR (AA) - İyi Parti Nevşehir milletvekili adayı Musa Ertaş, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

Beraberindeki partililerle 2000 Evler Mahallesi'nde seçmenle buluşan Ertaş, görüştüğü vatandaşlardan ve esnaftan destek istedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimin önemine vurgu yapan Ertaş, programı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin iyileşme süreci için destek aldık. Umudumuz her geçen gün daha çok artıyor. Vatandaşlarımız artık değişim istiyor." dedi.

Ertaş'a ziyaretlerinde partinin İl Başkanı Serkan Canpolat, Merkez İlçe Başkanı Veli Kopartan da eşlik etti.

